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السيسي يؤكد لأبو مازن دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام

الثلاثاء 11 يناير 2022 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد لأبو مازن دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام



شرم الشيخ /سما/

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده للتحرك الفلسطيني الدبلوماسي ‏الحالي دوليا وإقليميا لإيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.‏

جاء ذلك خلال استقبال السيسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ، على هامش منتدى الشباب العالمي، الذي انطلقت نسخته الرابعة، أمس الاثنين.

ووفق  بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية، شدد الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني على "ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتسويتها بشكل عادل وشاكل، وفق مرجعيات الشرعية الدولية".

وجرى خلال اللقاء "استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية"، وفقا للبيان.

كما تم التوافق في اللقاء على "مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن، من أجل إعادة إحياء عملية السلام".

من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن "تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بدور مصر التاريخي في هذا الصدد".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حضرا أمس انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
 

#الرئيس المصري #مصر #عبد الفتاح السيسي #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية

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