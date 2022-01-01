مستشار وزير الصحة: الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق جداً

غزة/ سما /

قال مستشار وزير الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الوبائي في القطاع، يقلقنا وهو صعب

وأكد أبو وردة، في تصريحاتٍ إذاعية، أن هناك العديد من التهابات فيروسية بسبب هذا الفيروس، إضافة للمتحور الجديد أوميكرون، الذي يغزو قطاع غزة

وأضاف: "عدة حالات دخلت المشافي، وهناك اختلاط كبير بين المرضى الذين يعانون من إنفلونزا موسمية عادية، وبين المصابين بفيروس كورونا

وتابع: "ندعو المواطنين للتوجه إلى وزارة الصحة بغزة حال ظهور أي أعراض عليهم".

وأكمل: "هناك 44 حالة بالمشافي، حالة منهم خطيرة، و14 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأشار إلى أن هناك استهتار كبير في القطاع، باتباع إجراءات الوقاية، مؤكداً في ذات الوقت أن اللقاحات متوفرة بشكل كبير في غزة.