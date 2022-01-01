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التعليم بغزة تنشر التعليمات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تنشر التعليمات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي



غزة/ سما /

أكد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة د. محمود مطر أن الفصل الدراسي الثاني ينطلق يوم 12 يناير 2022م في جميع المدارس.

وأوضح مطر، خلال اتصال هاتفي مع إذاعة "التربية والتعليم، أن الوزارة لم تجر أي تعديلات جوهرية على أسس التقويم التربوي التي أصدرتها مطلع العام الدراسي؛ والتعديل شكلي على مسمى “اختبار نهاية الفترة الدراسية الثالثة” إلى “اختبار نصف الفصل الدراسي”، على أن يعقد في إطار حصة دراسية خلال الدوام المدرسي.

وبين مطر أنه لا يوجد تعطيل للدراسة خلال فترة الامتحانات النصفية وتلتزم المدارس بجدول الحصص والدوام الطبيعي، مشيرًا إلى أن الإجازة القصيرة في منتصف الفصل الدراسي في موعدها ولم يجر أي تعديل على الأوزان النسبية للتقييمات، مبينًا أن امتحان نهاية الفصل سيشمل جميع المحتوى التعليمي كما الفصل الدراسي الأول.

وأكد مدير عام الإشراف أنه سيتم في نهاية العام الدراسي الحالي إجراء تقييم للتعليمات والإجراءات، وأي تعديلات ستتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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