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صحيفة: إسرائيل تسعى لزيادة عدد موظفيها في الأمم المتحدة

الثلاثاء 11 يناير 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إسرائيل تسعى لزيادة عدد موظفيها في الأمم المتحدة



القدس المحتلة / سما /

يعمل الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة على زيادة عدد الإسرائيليين العاملين في مقر المنظمة الأممية وهيئاتها المختلفة.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية “فإن إسرائيل تعاني من نقص التمثيل في هيئات المنظمة الأممية”، مشيرةً إلى أن “نحو 100 إسرائيلي يعملون داخل الأمم المتحدة ولا أحد منهم يشغل المناصب العليا، وأن هذا الرقم يعد منخفضا مقارنة مع الدول الأخرى”.

وأشارت إلى أن “جلعاد أردان -سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة- بدأ يبذل جهودًا من أجل ضم المزيد من العاملين الإسرائيليين في الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، وأنه سيستغل برنامجا شبابيا لتسجيل عشرات الشبان الإسرائيليين هذا العام للعمل في المنظمة الأممية”.

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