الصفدي يبحث في واشنطن القضية الفلسطينية والأزمة السورية

عمان/سما/

يبحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال زيارة يجريها حاليا للعاصمة الأميركية واشنطن القضايا الإقليمية، وفي مُقدمها جهود إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وبدأ الصفدي وفق بيان لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين الاثنين، زيارة عملٍ إلى الولايات، يلتقي خلالها ‏وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وكبار مسؤولي الإدارة في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات ومراكز بحثية وأكاديمية أميركية".

وسيبحث الصفدي خلال لقاءاته عدداً من القضايا التي تشمل سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات. وستركز المحادثات على مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على إنجازها، حيث ينتهي العمل بالمذكرة الحالية في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2022.



وتُمثل هذه المذكرة الإطار الذي يحكم تقديم المساعدات الأميركية السنوية للأردن، والتي وصلت العام الماضي إلى حوالي مليار وستمائة مليون دولار أميركي.

كما سيبحث الصفدي خلال زيارته لواشنطن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمها جهود إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.