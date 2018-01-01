تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العميل الذي شارك في اغتيال "فادي البطش"

غزة/سما/

نقل تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الاثنين، عن مصادر أمنية فلسطينية قولها "جرت عملية اعتقال العميل المتورِّط في عملية اغتيال الشهيد المهندس فادي البطش، في قطاع غزة، بعد مراقبة أحد الأشخاص العائدين من الخارج، حيث تبيّن خلال الفحص تلقّي هذا الشخص اتّصالات من جهات معادية، اتّضح من خلال الفحص، أنّها مرتبطة باستخبارات الاحتلال".



وكشفت المصادر أن" العميل الذي تمّ اعتقاله، دخَل قطاع غزة قبل أشهر لزيارة أهله، وتمّت مراقبته وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف خلال التحقيقات بأنه نفّذ مع شخص آخر عملية اغتيال الشهيد البطش."

كما كشفت تقارير محلية بأن عميل الموساد المعتقل لدى الأمن الداخلي (ح.أ)، والمتهم بالمشاركة في قتل المهندس فادي البطش، مرتبط بالمخابرات الإسرائيلية منذ عام 1996، وقد نفذ مهاما داخلية وخارجية لصالح جهازي الشاباك والموساد.



وأوضحت التقارير بأن العميل قد عاد لقطاع غزة مؤخرا، وخضع للمراقبة، وهو معتقل لدى الأمن الداخلي منذ أربعة شهور، واعترف أنه نفذ عملية الاغتيال، بمشاركة ثلاثة آخرين، أحدهما عربي غير فلسطيني، واثنين آخرين يحملان جنسيات أجنبية.

و أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أمس، اعتقال متورِّط في عملية اغتيال القيادي في «كتائب القسام» - الجناح العسكري لحركة «حماس» -، فادي البطش، في ماليزيا، في نيسان 2018. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان، أنه «من خلال التحقيقات الجارية لدى جهاز الأمن الداخلي، اعترف أحد الموقوفين بتورّطه بالعملية، بتكليف من جهاز الموساد، فيما يجري استكمال التحقيقات في القضية مع الموقوف». ووُجد البطش مقتولاً فجر 21 نيسان 2018، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك أثناء ذهابه لصلاة الفجر في المسجد، في الوقت الذي اتّهمت فيه مصادر عبرية، القيادي «الحمساوي» بالضلوع في تطوير المعدّات القتالية للحركة.

وثمنت حركة حماس، الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة، ومتابعتها الحثيثة والتحقيقات المستمرة التي أجرتها للكشف عن المتورطين في عملية اغتيال الشهيد فادي البطش.

وأكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح مكتوب، أن "جهود الداخلية تبرهن مجدداً على الانسجام التام مع عقيدتها الأمنية الصحيحة التي تحمي ظهر المقاومة".

وبرز فادي البطش في مجال الهندسة الكهربائية؛ حيث "ابتكر جهازاً لنقل الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا إلكترونيات القوى، ونشر 18 بحثًا محكمًا في مجلات عالمية، وشارك في أبحاث علمية محكمة بمؤتمرات دولية".