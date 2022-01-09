بالفيديو: والدة الأسير "أبو حميد" توجه رسالة لـ"الضيف"

رام الله/سما/

وجهت والدة الأسير المريض في سجون الاحتلال الإسرائيلي ناصر أبو حميد، رسالة إلى القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف.

وقالت أبو حميد في تصريح صحفي: "أوجه رسالتي للمقاومة ألا تنسى أسرى عائلة أبو حميد". وأضافت: "أنا لدي خمسة أبناء محكومين مدى الحياة ولدي شهيد اسمه عبد المنعم وهو من كتائب القسام".

وتابعت: "إلى القائد محمد الضيف، أخاطبك مثل أمك، وأناشدك بحرارة بإسناد عائلتنا". وأكملت: "رجاء خاص لا تنسى عائلتنا، 35 سنة داخل السجون، يكفي معاناة، سيما أننا كنا متوقعين تضمين اسمين من أبنائي في صفقة وفاء الأحرار عام 2011".

والدة الأسير ناصر أبو حميد: "إلى القائد محـــمد الضــيف.. أخاطبك مثل أمك، وأناشدك بحرارة بإسناد عائلتنا". pic.twitter.com/RQtqqfpeee — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 9, 2022

وأردفت: "رجاء حار من أم تناشد محمد الضيف، وكل الاحترام له، أن تنظر لمعاناتنا، وتعمل على الإفراج عن أبنائنا".

وتحتفظ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بأربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اثنين أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت "أبو حميد" الثلاثاء الماضي، إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بشكل مفاجئ، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وخضع الأسير أبو حميد لعملية إزالة ورم سرطاني خبيث في الرئتين خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتم إزالة 10 سم من محيط الورم، ثم أعادته سلطات الاحتلال إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء.

و"أبو حميد" من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات. تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 550، وعدد الذين استشهدوا جرّاء سياسة الإهمال الطبي 71 أسيراً، من بين 226 قضوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.