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وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد معاناته مع كورونا

الأحد 09 يناير 2022 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد معاناته مع كورونا



القاهرة /سما/

توفي، مساء الأحد، وائل الإبراشى بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان وصلاة الجنازة أو إقامة العزاء.

يشار إلى أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقًا لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضي – أكد أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي باتت تشهد تحسنا كبيرا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التي يجريها بشكل دوري تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضي.

وأكد الدكتور حسام حسني أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعا أن يعود الإعلامي الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصري.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه في المنزل في شهر مارس الماضي بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

#وائل الإبراشى #وفاة #مصر #فيروس كورونا

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