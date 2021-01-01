الصحة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"

رام الله / سما /

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 291 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.

ودعا الشخرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات، لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وإلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية.

وقال الشخرة ان المتحور الجديد "أوميكرون" أصبح منتشر في كافة محافظات الوطن ، وهذا الامر مقلق ، موضحاً ان هناك مخالطين من الداخل المحتل وهناك مخاوف من الانتشار أكثر فأكثر لفيروس كورونا .

وبين الشخرة ان الوزارة لديها القدرة للتعامل مع كل الحالات ، ولكن نريد من المواطنين التعاون للتوجه للتطعيم .

وتابع الشخرة :" المتحور "أوميكرون" يختلف عن سابقيه كونه الأوسع انتشاراً ، حيث انه وخلال فترة وجيزة يكون هناك انتشار كبير وواسع ،موضحاً ان عدد حالات الإدخال للمشافي بلغ "105" حالات في حين بلغ عدد المتواجدين تحت أجهزة التنفس الصناعي 30 حالة .