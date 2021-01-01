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فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة

الأحد 09 يناير 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة



وكالات

تتصاعد نسبة الانفتاح في مُستويات العروض والفعاليات التي يُشاهدها الشعب السعودي بأم العين، وأخيرًا وصلت إلى حد جلب راقصات شبه عاريات في مهرجان شتاء جازان جنوب السعوديّة.

ووثّق نشطاء مقاطع للراقصات شبه العاريات، وهي المشاهد التي صدمت السعوديون، وتسجل سابقة في تاريخ العربيّة السعوديّة، وصرامتها الدينيّة على مدار سنوات.

وافتتح مهرجان شتاء جازان برعاية أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وعدد كبير من المسؤولين السعوديين.

ويتخوّف البعض في المملكة من أن تدفع هذه المشاهد الخارجة، السلفيين والمُتشدّدين، إلى العودة من بوّابة التطرّف، وسط تساؤلات حول انفجار غامض ضرب سباق رالي دكار، وقالت فرنسا إنه ربّما وقع بدافع الإرهاب.

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