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ضربة موجعة يتلقاها الموساد على يد الأجهزة الأمنية في غزة

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

السبت 08 يناير 2022 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة



غزة/سما/

كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل اعتقال العميل الذي تسبب بقتل الشهيد فادي البطش في ماليزيا.

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي أن قاتل الشهيد المهندس فادي البطش أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية في ‎غزة في عملية أمنية محكمة. 

وبينت المصادر: أن قاتل الشهيد فادي البطش دخل قطاع غزة وكان بحاجة للمال، فقام بالاتصل بالضابط "الإسرائيلي" الذي ربطه وكلفه بقتل فادي البطش مباشرة، وخلال الاتصال سأله الضابط أين أنت؟ فرد: أنا في غزة فجن جنون الضابط من فعلته وكيف عاد لغزة".

وأضافت :"تفاجأ العميل أن أجهزة تنصت الاستخبارت بالمقاومة تتبعت المكالمة، ‏حيث تم اعتقاله فورا".

وتابعت المصادر :"اعترف العميل أنه نفذ المهمة في ماليزيا مع شخص ثانٍ  بتكليف من "الموساد" وهو من أطلق رصاصه الغادر، فقتل الشهيد فادي البطش".

واستشهد الشهيد والأستاذ الجامعي فادي البطش في يوم 21 أبريل 2018، حين قام مجهولَين يستقلان دراجةً نارية بإطلاق عشر رصاصات عليه، أثناء توجهه لصلاة الفجر في مسجد يقع قرب مقر سكنه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

#فادي البطش #ماليزيا

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