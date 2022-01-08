يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التزامه بأمن إسرائيل.

ونشر يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أنه هاتف الرئيس ماكرون، حيث جدد له الأخير التزام بلاده بأمن إسرائيل.

שוחחתי הערב ארוכות עם נשיא צרפת,, עמנואל מקרון @EmmanuelMacron

השיחה עסקה באתגרים האזוריים, בשיחות הגרעין, בדרישה של ישראל להפעיל לחץ על איראן וביחסי ישראל והאיחוד האירופי. pic.twitter.com/wKBKk52MdQ — יאיר לפיד - Yair Lapid???? (@yairlapid) January 8, 2022

وذكر لابيد أن محادثته الهاتفية مع ماكرون تناولت التحديات الإقليمية ومفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث طالب لابيد، ماكرون، بالضغط على إيران مجددا.

وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على التزامه بأمن إسرائيل وعلى أهمية "العلاقات الدافئة" بين بلاده وإسرائيل.

بالتوازي مع ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه هنأ ماكرون على رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر مقبلة.

