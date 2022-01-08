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يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل

السبت 08 يناير 2022 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التزامه بأمن إسرائيل.

ونشر يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أنه هاتف الرئيس ماكرون، حيث جدد له الأخير التزام بلاده بأمن إسرائيل.

وذكر لابيد أن محادثته الهاتفية مع ماكرون تناولت التحديات الإقليمية ومفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث طالب لابيد، ماكرون، بالضغط على إيران مجددا.

وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على التزامه بأمن إسرائيل وعلى أهمية "العلاقات الدافئة" بين بلاده وإسرائيل.

بالتوازي مع ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه هنأ ماكرون على رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر مقبلة.
 

#فرنسا #اسرائيل #يائير لبيد #ايمانويل ماكرون

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