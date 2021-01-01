  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام

السبت 08 يناير 2022 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: قوات الاحتلال تقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام



رام الله / سما /

اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين العزّل الذين تصدوا للاقتحام برشق الحجارة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، في الوقت الذي أغلق فيه مستوطنون المدخل الوحيد المفتوح للقرية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا أمام المدخل الوحيد المفتوح للقرية، بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء اليوم.

وتشهد قرية دير نظام اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضيها.

وتغلق قوات الاحتلال المدخلين الشمالي والجنوبي للقرية بالبوابات الحديدية، فيما تنصب حاجزا عسكريا دائمًا على مدخلها الثالث، حيث تعيق حركة المواطنين وتنكّل بهم.

#قوات الاحتلال #اعتداءات المستوطنين #اقتحام #قرية دير نظام #قرية عابود

الأكثر قراءة اليوم

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

جنين: الأمن الفلسطيني يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد ساعات من اعتقاله

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

بالفيديو: "القسام" تستعد لنشر عرض مرئي للكتائب بعنوان "صقور الساحل"

الأخبار الرئيسية

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

اسرى-اداريين-730x438

معاريف تتساءل: هل يتحول الاعتقال الإداري من “وجع رأس” إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل؟

71392

صحيفة إسرائيلية تكشف عن التحدى الأكبر أمام الجيش: خطة لحماية المستوطنات خلال المواجهات

الجيش

ضباط إسرائيليون يشرحون الصعوبات التي يواجهونها في غزة

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: إسرائيل ارتكبت أخطر خطأ استراتيجي في تاريخها

الاتصالات الفلسطينية