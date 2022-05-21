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لجنة دراسة مناهج توجيهي لم تنهٍ عملها

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

السبت 08 يناير 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022



غزة/سما/

نفت وزارة التربية والتعليم  في قطاع غزة، اليوم السبت، كافة المعلومات التي تحدثت عن الغائها نظام  الربع الأول والثاني في الفصل الدراسي للعام الدراسي 2021-2022.

وقالت الوزارة على لسان مدير الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، إن :" الوزارة لم تتخذ قراراً نهائيا بإلغاء موضوع الأرباع المعمول به حاليا خلال العام الدراسي؛ لكن ما تم هو تعديل في مسميات أسس التقويم التربوي".

وأوضح مطر في تصريح صحفي ، أن التعديل الذي أعلنت عنه  الوزارة؛ هو في المسميات وليس في جوهر أسس التقويم التربوي فقد تم تغير مسمي اختبار الفترة الثالثة بـ"اختبار نصف الفصل فقط"، مبيناً بأن الأسس المعمول بها في الفصل الدراسي الأول كم هي ولم يطراً عليها اختلاف.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف من التعديل، هو تقييم النسبة، في الفصل الدراسي الأول، بمعني أن التقييم في الربع الأول كان نسبته 10% ، والربع الثاني كان التقييم يشمل الربع الأول والثاني في امتحانات نهاية الفصل، مشيراً إلى أن النظام الربع والثاني المعمول به في الفصل الدراسي بقي كما هو لا سيما دخول مواد الربع الأول في امتحان الربع الثاني كذلك مواد الربع الثالث في امتحان الربع الأخير من العام الدراسي، فضلاً عن بقاء الاجازة قائمة بين الربعين.

وحول الغاء نظام الارباع والعودة للعمل في النظام القديم" نصف ونهاية فصل"، أوضح  مدير الإشراف والتأهيل التربوي، أن الوزارة في نهاية العام ستعقد ورشات ودراسات  لتقييم النظام عليه ووبناء عليها ستجري مشاورات مع كافة أطراف العملية التعليمة في غزة والوزارة في الضفة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وبشأن حذف الوزارة أو تحفيف بعض المواد على طلبة الثانوية العامة "توجيهي"، أكد مطر، أن  الوزارة شكلت لجنة لدراسة هذا الامر وبناء على مخرجات اللجنة ستصدر الوزارة قرارها النهائي بحذف بعض أو تخفيف مواد وأو بقاء المنهج كما هو، متوقعا ً انتهاء عمل اللجنة خلال الفترة القليلة القادمة وأصدر الوزارة قرارها في نهاية الشهر الحالي أو بداية فبراير القادم.

وكانت وزارة التربية والتعليم  قد قررت، الخميس الماضي، إنهاء نظام الربع الأول والثاني في الفصل الدراسي وعودة العمل بالنظام القديم (امتحان نصف الفصل الدراسي).

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها، أن الامتحان النهائي لطلبة المدارس الحكومية سيعقد 21/5/2022 في كل المحتوى الذي تم تدريسه في الفصل الدراسي الثاني والعطلة الصيفية تبدأ  بتاريخ 4/6/2022.

#وزارة التربية والتعليم #التعليم بغزة #نظام الارباع #مواد الثانوية العامة #نظام الارباع في الفصل الدراسي

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