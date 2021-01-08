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معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

السبت 08 يناير 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم 8/1/2021، تقديرات المؤسسة الأمنية حول امكانية تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، "في المؤسسة الأمنية وخلال الأيام الأخيرة قدروا بأن تهديدات منظمة الجهاد الإسلامي بالتصعيد حقيقة".

وأضافت أن "الأسبوع الماضي بدأ بإشارات من قطاع غزة بخصوص تصعيد وشيك، انتهى باتفاق الافراج عن أبو هواش".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المصلحة الاسرائيلية في عدم الانجرار إلى صراع جديد غير ضروري في قطاع غزة أمر مفهوم، لكن في بعض الأحيان يكون اختيار مسارات ضبط النفس هو بالضبط ما قد يقرب التصعيد".

#التصعيد مع غزة #معاريف #حماس #الجهاد الاسلامي #هشام أبو هواش

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