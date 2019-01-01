حيفا: إصابتان إحداهما حرجة في اصطدام سيارة بشجرة

حيفا/سما/

أصيب شخصان بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة في حادث اصطدام سيارة بشجرة في مدينة حيفا، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 22:16 حول حادث اصطدام سيارة بشجرة في شارع ’موشيه فليمان’ بحيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما (19 عاما) بحالة حرجة والآخر بحالة طفيفة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا بالغة الخطورة بعد تخليصه من المقعد بجانب السائق، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان، فيما وصفت حالة السائق بأنها طفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب فضل برية من الفريديس مصرعه، مساء اليوم، بحادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 4 قرب البلدة، فيما توفي الشاب معتصم عازم (17 عاما) من الطيبة صباح اليوم، متأثرا بإصابته في حادث الطرق الذي وقع عند مدخل المدينة، وتوفي فيه صديقه كرم بلعوم (19 عاما)، وأصيب فيه آخران بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، فجر يوم السبت الماضي.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن أربعة أشخاص بينهم مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجديد ولغاية يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2022.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.