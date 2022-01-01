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"الصحة العالمية": عوامل عديدة وراء تفشي "أوميكرون"

السبت 08 يناير 2022 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": عوامل عديدة وراء تفشي "أوميكرون"



وكالات/سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إن انتشار متحور "أوميكرون" يعود إلى مجموعة من العوامل، بينها الطفرات التي يحملها المتحور وزيادة الاختلاط الاجتماعي.

وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، بأن على الناس تجنب تعريض أنفسهم للفيروس ومحاولة السيطرة على انتقاله، بعد أسبوع سجلت خلاله حصائل إصابات قياسية. 

وأكدت فان كيركوف أن "أوميكرون" يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.

وأضافت: "ثانيا، هناك ما يسمى الهروب المناعي. ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر الإصابة... لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم"، وفق ما جاء في بيان وزعته منظمة الصحة.

وتابعت المسؤولة الصحية أن هناك "سببا آخر هو أننا نشهد تكاثرا لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى". 

لكن إضافة إلى هذه العوامل، فإن انتشار الفيروس مدفوع أيضا بزيادة اختلاط الأشخاص وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وعدم الالتزام بإجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي.

#منظمة الصحة العالمية #أوميكرون

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