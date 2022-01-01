الحكومة الفلسطينية : ارتفاع عدد ضحايا حادث السير في اريحا إلى 8 وجميعهم طلبة

رام الله / سما /

ارتفع عدد ضحايا حادث السير الذي وقع اليوم الخميس في منطقة فصايل بالاغوار شمال مدينة أريحا إلى 8 مواطنين، فيما اصيب مواطنين اخرين.

وافاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم بارتفاع عدد الضحايا إلى 8، لافتا إلى ان اعمارهم تتراوح ما بين 14- 17 عاما وجميعهم من بلدة عقربا.

وأضاف ان الضحايا هم: جاسر زاهر بني جامع، محمد حمزة بني جامع، حمادة حكمت بني جابر، زيد معتصم بني منيه، براء زكريا بني منيه، حمادة حسام علي بني جامع، معتز ابراهيم دله، يزيد برهان بني جامع.

ونقل مصابان الى مستشفيات 48 وهما:طاهر باسم بني جامع، مؤمن حسام بني جامع فيما قامت مركبات اسعاف فلسطينية مساء اليوم بنقل ضحايا حادث السير من مدينة اريحا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح خليل عبر صفحة على الفيس بوك " يوم ثقيل وحزين على بلدة عقربا، فقدنا ثمانية شبان اثر حادث سير مؤسف، حيث سيتم تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بعد صلاة ظهر يوم الجمعة مباشرة، ضمن مراسم عسكرية بحضور رسمي".

واضاف "ولأن المصاب مصاب عقربا سيكون الدفن لجميع الشهداء في مجنة عقربا العامة قرب مدرسة عقربا الثانوية للذكور والعزاء في قاعة البلدية".

وكان الرئيس أعلن مساء اليوم الخميس، الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وأصدر الرئيس تعليماته باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وإقامة صلاة الغائب عليهم يوم غد الجمعة، معربا عن أحر تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم.