أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم

غزة / سما /

كشف المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الوكالة ستبدأ الاسبوع القادم بعملية اعادة اعمار مئات المنازل التي دمرت في قطاع غزة خلال التصعيد الاخير في مايو 2021 .

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان الاونروا ستبدأ الاتصال في العائلات اللاجئة المستهدفة لتزويدها بكافة الوثائق المطلوبة وبعد ذلك سيتم ايداع الدفعات الاولى من المبالغ المخصصة لاعادة الاعمار في حساباتهم.

واوضح انه تم اعادة اسكان اكثر من 400 عائلة اصيبت منازلها باضرار جسيمة واصبحت غير صالحة للسكن الى منازلها وان العملية مستمرة لانجاز ما تبقى من عشرات المنازل الاخرى مشيرا الى ان اكثر من 4200 مستفيد من اصحاب المنازل التي اصيبت باضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم وان 170 عائلة حصلت على الدفعة الاولى وهم من اصحاب البيوت التي اصيبت باضرار كبيرة.

واضاف ان عشرات المهندسين والاطقم العاملة في قسم الخدمات الاجتماعية بذلوا خلال الاسابيع الماضية جهدا كبيرا لانجاز كثير من الملفات العالقة ودفع عملية اعادة الاعمار الى الامام وتحقيق انجازات يلمسها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة.