  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم

الخميس 06 يناير 2022 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : الأونروا ستبدأ في اعادة اعمار المنازل المهدمة كلياً في قطاع غزة الاسبوع القادم



غزة / سما /

كشف المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الوكالة ستبدأ الاسبوع القادم بعملية اعادة اعمار مئات المنازل التي دمرت في قطاع غزة خلال التصعيد الاخير في مايو 2021 .

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان الاونروا ستبدأ الاتصال في العائلات اللاجئة المستهدفة لتزويدها بكافة الوثائق المطلوبة وبعد ذلك سيتم ايداع الدفعات الاولى من المبالغ المخصصة لاعادة الاعمار في حساباتهم.

واوضح انه تم اعادة اسكان اكثر من 400 عائلة اصيبت منازلها باضرار جسيمة واصبحت غير صالحة للسكن الى منازلها وان العملية مستمرة لانجاز ما تبقى من عشرات المنازل الاخرى مشيرا الى ان اكثر من 4200 مستفيد من اصحاب المنازل التي اصيبت باضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم وان 170 عائلة حصلت على الدفعة الاولى وهم من اصحاب البيوت التي اصيبت باضرار كبيرة.

واضاف ان عشرات المهندسين والاطقم العاملة في قسم الخدمات الاجتماعية بذلوا خلال الاسابيع الماضية جهدا كبيرا لانجاز كثير من الملفات العالقة ودفع عملية اعادة الاعمار الى الامام وتحقيق انجازات يلمسها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة.

 

 

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل

"ستخسرون الحرب".. لابيد يرد على عبد اللهيان بالفارسية ويطلق وصفا قويا على "النظام الإيراني"

يديعوت: الجهاد الإسلامي أجبرت "إسرائيل" على إطلاق سراح أبو هواش وهذا هو النجاح الأكبر للحركة...

هآرتس: بتصريحه “ستبقى يهودية”.. “القزم” منصور عباس يقف على أكتاف عمالقة سبقوه

بعد مرور سنتين من الإهانة.. "يسرائيل هيوم": هل يدرك قاآني أن أزيز “الهيلفاير” يقترب من أذنيه؟

حماس تتحدث عن صفقة التبادل والمصالحة: المقاومة لن تصمت طويلاً على حصار غزة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة

الأخبار الرئيسية

حرب

جنرالٌ إسرائيليٌّ: غزة فرضت علينا قواعد لعبة جديدة وهناك "الاختيار بين السيئ والأسوأ"

مستوطنين

تصريحات تثير عاصفة في إسرائيل.. غولان: مستوطنو “حومش” ليسوا من البشر

غانتس

مسؤول إسرائيلي : رسالة الملك المركزية لغانتس كانت.. "كل الاحترام استمروا على هذا النحو"

الصحة : 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

12187607333716723120383037717156

استشهاد الشاب مصطفى سلامة إثر دهس على شارع استيطاني

الاتصالات الفلسطينية