الاحتلال يعتقل 23 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: سامح أحمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وأمين أحمد أمين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمد يونس محمود التميمي، وحسين عبد الحليم حسن التميمي، رامي محمد يحيى التميمي، وجميعهم من قرية دير نظام، وداوود حبوب، وشادي أبو جرادة، وسعيد شلباية، من مخيم الأمعري.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: نور حاتم قفيشة (25 عاما)، وصهيب فارس الزعاقيق (21 عاما) من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر وليد المزين (49 عاما) من مخيم العروب، وجهاد محمود عبيد (42 عاما)، ونجله محمود (22 عاما) من بلدة يطا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أُبي نبيل الأمير (21 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في مخيم الفارعة وتفتيشه.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين، وهم: عاصم فوزي فايز حسن، نعمان عبد الحميد سالم حسن، براء نعمان عبد الحميد حسن، محمود عبد الرحيم أبو ريدة (70 عاما) من بلدة قصرة جنوب نابلس، ومحمد خالد محمد سلامة، وجهاد حسين ذياب تميمي من بلاطة البلد.