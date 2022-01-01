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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قصرة وبلاطة

الخميس 06 يناير 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من بلدة قصرة جنوب نابلس، وبلاطة البلد شرقي المدينة.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين وهم: عاصم فوزي فايز حسن، نعمان عبد الحميد سالم حسن، براء نعمان عبد الحميد حسن، محمود عبد الرحيم أبو ريدة (70 عاما).

واضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد خالد محمد سلامة من منزله بمنطقة بلاطة البلد، وجهاد حسين ذياب تميمي.

وكان الشاب باكير محمد موسى حشاش (21 عاما)، استشهد فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلاطة البلد شرق نابلس.

#الاحتلال #نابلس #قصرة #بلاطة

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