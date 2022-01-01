استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلاطة

رام الله / سما /

استشهد الشاب باكير حشاش (21 عامًا)، فجر اليوم الخميس، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وسط إطلاق نار للرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة الشاب حشاس، قبل أن يعلن في مستشفى رفيديا بعد دقائق معدودة عن استشهاده متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في رأسه.

وأشارت المصادر، إلى أنه سمع دوي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.





