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موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل

الأربعاء 05 يناير 2022 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف عن سلاح لـ"حزب الله" يهدد مستقبل إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم الأربعاء، عن خطر يهدد مستقبل بلاده من الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري نتسيف نت، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتخوف من ترسانة الطائرات المسيرة التي يمتلكها "حزب الله" اللبناني، والتي تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل، خاصة وأن الحزب يقوم بنشر طائرات للتجسس بالقرب من إسرائيل.

وأكد الموقع العبري أن هناك حالة من القلق تسود القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية من الكم الكبير للطائرات المسيرة، أو طائرات دون طيار التي يمتلكها حزب الله، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحزب اللبناني.

وأوضح الموقع أن حزب الله يقوم بتسيير العشرات من طائرات دون طيار بهدف التصوير الفوتوغرافي لجمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل، ناشرا أسماء بعض المناطق التي تنطلق منها هذه الطائرات داخل الأراضي اللبنانية.

وشدد الموقع على أن حزب الله يعتزم مهاجمة الدفاعات الجوية الإسرائيلية بالطائرات المسيرة الانتحارية في حال دخولها أي حرب مستقبلية بين الجانبين، من أجل إجراء عملية تشويش على قدرة إسرائيل بشأن التصدي لوابل الصواريخ التي يمتكلها الحزب اللبناني والمتوقع أن يطلقها مع أي سيناريو للحرب المستقبلية.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أجرى مناورة عسكرية واسعة في الجبهة الشمالية، من أجل التدريب على مواجهة مثل هذه الطائرات.
 

#اسرائيل #حزب الله #طائرات مسيرة #الجيش الإسرائيلي #الحدود اللبنانية

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