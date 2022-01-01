الصحة: 3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1325 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 118 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 190728 إصابة بينها 1378 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 187636 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1714.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 40.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 548282.