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أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

الثلاثاء 04 يناير 2022 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد



غزة /سما/

باركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم،  الانتصار الأسطوري للأسير هشام أبو هواش في معركته البطولية، التي مثَّل فيها امتداداً لإرادة وعنفوان الشعب الفلسطيني، واستطاع انتزاع حريته رغماً عن السجان

وأوضحت السرايا على لسان الناطق العسكري باسمها أبو حمزة في تصريح مقتضب، أننا وعلى امتداد أيام الإضراب، كنا نعيش أدق تفاصيل المعركة، ورفعنا درجة التأهب القصوى لدى مجاهدينا، إنفاذاً لعهد الأمين العام المؤتمن زياد النخالة، وأصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد إن شاء الله.

واختتم ابو حمزة تصريحاته بالقول: إننا بانتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش نزداد إصراراً على المضي في مشوارنا تجاه حرية الإنسان الفلسطيني، وعهدنا لكل الأسرى أننا لن نخذلكم، وسنكون عند حسن ظنكم بنا كمقاومة في كل وقت وحين.

#سرايا القدس #الاسير هشام ابو هواش

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