الجفاف عند الرضع.. كيف يتم علاجه؟!

وكالات / سما /

يتعرض الأطفال الرضع لفقد السوائل من أجسامهم الصغيرة النامية لعدة أسباب، وتؤدي عملية فقد السوائل إلى الإصابة بالجفاف، وعلمية فقد السوائل يفقد الجسم خلالها الأملاح المعدنية التي تتحكم بالعمليات الحيوية في الجسم مما يشكل خطورة على صحة الرضيع، ولهذا على الأم أن تتجنب الأسباب التي تؤدي لذلك وعلاجها في حال حدوثها قبل الوصول إلى الطبيب، وقد التقت "سيدتي وطفلك" بالدكتورة رندا خندقجار؛ استشارية طب الأطفال ورعاية الخدج، وفي حديث خاص بها حيث أشارت لطرق علاج جفاف الرضع كالآتي.

أسباب جفاف الرضع

عدم تناول الرضيع الكمية المناسبة من السوائل عن طريق لرضاعة والعصائر والماء.

شدة التعرق خلال فصل الصيف، وكثرة الملابس الغير مناسبة للطقس المحيط به.

عند إصابة الرضيع بنزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة؛ حيث تقل شهيته للرضاعة والطعام الصلب الذي يقدم له معها فتظهر عليه أعراض الجفاف

الإصابة بالقيء أو الإسهال وما يعرف بالنزلة المعوية.

زيادة معدل التبول خلال فصل الشتاء بسبب مشاكل في الكلى مثلاُ، وإذا كانت الأم تتناول أدوية مدرة للبول، فإن هذا يؤثر على الرضيع فيصاب بكثرة التبول وفقد السوائل وعدم تعويضها.

كيف تؤدي النزلة المعوية إلى جفاف الرضيع؟

تصل فيروسات متعددة إلى الجهاز الهضمي للطفل عن طريق الطعام والشراب الملوثان.

عدم توفر نظافة الطعام والشراب هو المسبب الأول للنزلة المعوية.

أهم أعراض الإصابة بالنزلة المعوية هي القيء الشديد مما يفقده السوائل.

الإسهال الذي يكون على شكل سائل ولا يفرق بينه وبين البول بسبب سيولته الشديدة ورائحته الكريهة.

ألم في البطن ونجد الرضيع يرفع ركبتيه باتجاه بطنه لأنه لا يعرف كيفية التعبير عن الألم.

أعراض الجفاف الشديد عند الرضيع

تغير في لون اليدين والقدمين أي يختفي لون الدم منهما، وتشعر الأم ببرودة أطرافه.

ينام الرضيع لفترات طويلة غير طبيعية.

كثرة تساقط الدموع من عينيه.

يصبح لون البول مائلاً للأصفر الداكن.

جفاف الشفاه واللسان والجلد.

تصبح العين غائرة للداخل وفاقدة لنضارتها، مع شحوب وجه الرضيع بشكل عام.

خطوات يجب على الأم القيام بها لتقليل أعراض النزلة المعوية

الحرص على تقديم السوائل للطفل لتقليل السوائل المفقودة لكي لا يصاب بالجفاف.

تجنب تناول الدهون والشطة مثل المقرمشات المضاف لها الشطة.

يجب عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف لأن الأمعاء تكون مريضة ولا يمكنها الاحتفاظ بها بل ستكون متعبة لها.

يجب أن يلوذ الطفل بالراحة لكي لا يزيد من فقد السوائل بسبب التعرق.

من الممكن أن تقدم الأم بعض المشروبات العشبية التي تقلل من أعراض النزلة المعوية مثل مغلي النعنع وأعواد القرفة والبابونج.

ويفضل أن يقدم له عصير الليمون باستمرار مع تقليل السكر لكي لا تتهيج الأمعاء.

نصائح لعلاج الجفاف عند الرضع

على الأم أن تقوم بتعويض الطفل بالسوائل من خلال محلول الجفاف والذي يعمل على مد الجسم بالأملاح المعدنية والسوائل اللازمة، مما يعيد التوازن الداخلي للسوائل في الجسم.

يجب على الأم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية للرضيع في حالة إصابته بالجفاف فهي السبيل الوحيد الذي يمده بالتغذية المتكاملة ويقوي مناعته.

وفي حال كان الرضيع يتغذى عن طريق الرضاعة الصناعية فمن الممكن أن تقوم الأم بتغيير نوع الحليب إلى الحليب الخالي من اللاكتوز وذلك بعد مشورة الطبيب.