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صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

الثلاثاء 04 يناير 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة



غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة الفلسطينية فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال، بعدما أجبرته على تنفيذ ردّ هامشي على قصفها شاطئ تل أبيب بصاروخَين، قالت إن انطلاقهما كان بسبب الأحوال الجوّية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: "إن المقاومة أبلغت المصريّين أن المعادلات السابقة لمعركة «سيف القدس» في أيار الماضي، لن تظلّ سارية، وأن أيّ تجاوز للخطوط الحمراء وكسر لقواعد الاشتباك في قطاع غزة، سيقابَل بردّ كبير. وبالفعل، حينما حاولت طائرات الاحتلال الإغارة على عدد من المواقع العسكرية في القطاع، تصدّت المقاومة لها بإطلاق صاروخَين أرض - جو من طراز «سام 7»، الأمر الذي دفع العدو إلى الاكتفاء بقصف موقع واحد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ فارغة في المنطقة الحدودية، وهو ما يُعدّ سابقة، بعدما كانت إسرائيل في أحداث مشابهة تقصف أكثر من 30 موقعاً".

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن الاحتلال تفاجَأ بإطلاق الصواريخ المضادّة للطيران أثناء القصف، وهو ما اضطرّه لسحب الطيران المروحي من بحر غزة، علماً أن هذه ليست المرّة الأولى التي تَستخدم فيها المقاومة هكذا صواريخ، إذ كان أوّل استخدام لها عام 2012، ثمّ في حرب عام 2014، ثمّ خلال معركة «سيف القدس»، وسط تكتّم متعمّد من قِبَل الرقابة العسكرية للعدو".

وتُعدّ المعادلة الجديدة تلك، الاختبار الحقيقي الأوّل لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، مع القطاع؛ إذ أجبرته على مناقضة نفسه بعدما كان وجّه انتقادات لاذعة إلى الحكومة السابقة، آخذاً على رئيسها، بنيامين نتنياهو، صمته على قصْف المقاومة تل أبيب، وإبلاغها المصريّين بأن القصف سببه الأحوال الجوية أيضاً.

وفي سياق آخر، أكدت المصادر أن المقاومة أرسلت رسائل ساخنة وصلت الاحتلال عبر الوسيط المصري، مفادها بأن بقاء وضع الأسير هشام أبو هواش على ما هو عليه، سيدفع نحو مواجهة عسكرية جديدة.

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