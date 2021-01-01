جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية و بينيت يعزي ذويهم

القدس المحتلة / سما /

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لأسرتي الضابطين الإسرائيليين اللذين لقيا مصرعهما جراء تحطم مروحية عسكرية أمس الاثنين قبالة شاطئ مدينة حيفا.وقال بينيت: "بالنيابة عن مواطني إسرائيل أود أن أبعث بأحر التعازي لأسر الذين قتلوا في حادث الطائرة المروحية".

وأضاف: "كان طيارو القوة الجوية الذين لقوا حتفهم في الحادث من أفضل أبنائنا. لن ينسى شعب إسرائيل مساهمتهما ليلا ونهارا في حفظ أمن الدولة".

من جانبه كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أسماء الضباط القتلى في حادثة تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية أمام سواحل حيفا.

وقال المتحدث: "سمح بنشر أسماء الضباطين الذين قتلا في حادثة تحطم المروحية أمام سواحل حيفا الليلة الماضية".

وأضاف: "القتيلان هما، المقدم إيريز شخيني، نائب قائد قاعدة عيزر وايزمان الجوية في رمات دافيد، والرائد خين فوغل طيار مروحيات في السرب 93".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية خلال عودتها من مهمة تدريبية، قبالة شواطئ حيفا.