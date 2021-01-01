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عضو الكونغرس "رشيدة طليب" تطالب بالإفراج عن الأسير أبو هواش

الإثنين 03 يناير 2022 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو الكونغرس "رشيدة طليب" تطالب بالإفراج عن الأسير أبو هواش



واشنطن / وكالات /

طالبت عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب، بالإفراج الفوري عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقالت طليب في تغريدة نشرتها على تويتر: "حكومة إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن هذا الوضع وعن صحة أبو هواش وسلامته".

وطالبت وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين بالتدخل الفوري، قائلة: "يجب أن يطالب بوضع حد لممارسة إسرائيل المتمثلة في احتجاز الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري رهن الاعتقال دون تمثيل أو محاكمة عادلة أو حتى أدنى قدر من الإجراءات القانونية الواجبة في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الخاصة".

وشاركت طليب مع تغريدتها عريضة موجهة للرئيس الأميركي ووزير خارجيته، تطالبهما بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش.

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