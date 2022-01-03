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هنية والنخالة يبحثان هاتفيًا قضية الاسير أبو هواش

الإثنين 03 يناير 2022 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية والنخالة يبحثان هاتفيًا قضية الاسير أبو هواش



بيروت/سما/

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث جرى بحث الأوضاع المستجدة، وخاصة المتعلقة بالحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش.

ويأتي هذا الاتصال امتدادًا للقاءات التي عقدتها القيادتان السياسية والعسكرية للحركتين في قطاع غزة .

وكان مصدر في المقاومة الفلسطينية ذكر في وقت سباق، أن اجتماعًا عالي المستوى عُقد بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بغزة، وسط تكتّم على نتائج الاجتماع.

وأفاد المصدر أن الاجتماع جرى بحضور قادة سياسيين وعسكريين.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د.جميل عليان، اليوم الاثنين 3/1/2022، أن استشهاد الأسير المضرب عن الطعام لليوم الأربعين بعد المئة سيؤسس لمعركة جديدة مع الاحتلال على نمط معركة "سيف القدس" .

وقال عليان في تصريحات اعلامية أن ملف الأسير هشام أبو هواش نقطة فارقة سواء في حال انتصاره وتحرره من السجون، أو في حال استشهاده."

وأضاف:" في حال خرج الأسير أبو هواش فهو يحقق انتصاراً يؤسس لمرحلة جديدة، أما في حال استشهد فإنه يُؤسس لمعركة سيف القدس ".

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