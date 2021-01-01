وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش في الخضر

رام الله / سما /

نظم العشرات من النشطاء في بلدة الخضر مساء اليوم وقفة تضامنية مع الاسير الفلسطيني هشام ابو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الاداري لليوم المائة والاربعين على التوالي ووضعه الصحي صعب وخطير للغاية وهو يقبع في مستشفى اساف هاروفية الاسرائيلي.

ورفع المتضامنون صور الاسير ابو هواش ولافتات تندد بالتعنت الاسرائيلي ازاء مطالب ابو هواش العادلة وقرأ منها ” ليطلق سراح الاسير ابو هواش فورا”، “الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير ابو هواش”، ” يا ابناء شعبنا الصامد امنعوا الموت عن الاسير ابو هواش”.

وخلال ذلك، ألقى الناشط الفلسطيني احمد صلاح “اننا نقف اليوم لنطلق صرخة الى ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان والى كافة احرار العالم للوقوف الى جانب الاسير ابو هواش الذي يعاني من خطر الموت جراء التعنت الاسرائيلي والتنكر لمطالبه العادلة ، وكانهم يريدون ان ينتقموا من كل الاسرى من خلال هذا التعنت الذي إن دل على شيء فانما يدل على ان هذا الاحتلال يتعامل مع نفسه فوق القانون الدولي ليس فقط في قضية الاسرى، بل في كافة قضايا شعبنا العادلة فهو يعطي العنان للمستوطنين ولجنوده كي يرتكبوا مزيدا من المجازر وهو الذي يواصل التنكر لحقوقنا في العودة وتقرير المصير”.