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غزة: وفاة واحدة و97 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 03 يناير 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة واحدة و97 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1587 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 97 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 190537 إصابة بينها 1440 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 187388 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1709.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 47.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 546502 شخصًا.

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