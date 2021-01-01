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اختراق موقع "جيروزاليم بوسط" بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني

الإثنين 03 يناير 2022 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق موقع "جيروزاليم بوسط" بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني



القدس المحتلة / سما /

تعرض حساب صحيفة "معاريف" في تويتر وموقع صحيفة "جيروزاليم بوست" لاختراق من قبل قراصنة مؤيدين لإيران فجر اليوم، الإثنين، ووضعوا رسما يظهر فيه انفجار لمفاعل ديمونا النووي إلى جانب نص باللغتين الانجليزية والعبرية، جاء فيه "نحن قريبون منك حيث لم تفعل. فكر في الأمر".

وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في "جيروزاليم بوست" قولها إنها تعمل على حل المشكلة، "ونحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)".

ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.

وأكدت تقارير عديدة مشاركة إسرائيل في اغتيال سليماني، وبينها أقوال للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في كتاب صدر حديثا في إسرائيل.

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