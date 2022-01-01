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بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن

الأحد 02 يناير 2022 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس حكومة اسرائيل نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، أن اللقاء الذي جمع وزير جيشه بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا في روش هاعين، عقد بعلمه وبمعرفته في اللقاء ومكانه.

وردًا على سؤال وجهه مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي لبينيت خلال مؤتمر عقده بشأن أزمة كورونا، قال بينيت “لقد سمحت بذلك، غانتس هو وزير الجيش ومسؤول عن توفير الأمن في الضفة الغربية، وهذا الاجتماع شرعي ومسموح به”.

وبين أن اللقاء كان الهدف منه البحث في قضايا أمنية واقتصادية وليست سياسية، مجددا تأكيده أنه لا ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #بيني غانتس #الرئيس عباس #السلطة الفلسطينية

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