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الكيلة: لدينا إخفاق في عدد من أخذوا الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

الأحد 02 يناير 2022 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: لدينا إخفاق في عدد من أخذوا الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)



رام الله / سما /

أفادت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، اليوم الأحد، أن لديهم إخفاق في عدد من أخذوا الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا) والتي تحمي من متحور (أوميكرون) بشكل كبير، حيث بلغ عدد من تلقوها 165 ألفا فقط في الضفة الغربية.

وأضافت الكلية في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الزيادة في عدد الوفيات التي كانت بالأمس (حالتين في الضفة الغربية وست حالات في قطاع غزة) يترافق مع وجود (دلتا) و (أوميكرون)، لافتةً إلى أنهم يتوقعون إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة واللقاحات.

وأوضحت الكيلة: "أن المناعة المجتمعة بالضفة الغربية بلغت نسبة التطعيم بجرعتين 57%، أما في قطاع غزة بلغت 29.1% وهي نسبة قليلة جداً".

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