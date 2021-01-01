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الاحتلال صادق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم أكثر من 177 مبنى بالقدس عام 2021

الأحد 02 يناير 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال صادق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم أكثر من 177 مبنى بالقدس عام 2021



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة شؤون القدس إن سلطات الاحتلال صادقت خلال العام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، وهدم أكثر من 177 مبنى سكنيًا، وأصدرت قرارات بهدم 200 منزل في القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته، حول الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس عام 2021، أن قوات الاحتلال قتلت 13 مقدسيًا، واعتقلت أكثر من 2784 آخرين، وأصدرت أكثر من 490 قرار ابعاد، خلال العام ذاته.

وأشارت إلى أن الاحتلال صعد من ممارساته ضد المقدسيين طوال العام 2021، لكن ذروة هذا التصعيد كانت في شهر أيار/ مايو حينما حوّل المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، الى ساحة حرب مفتوحة".

وأكدت" رغم أن التطورات في المدينة استقطبت اهتمامًا دوليًا، إلا أن سلسلة المواقف الدولية لم تنجح في كبح جماح الاحتلال الذي صعد ضد الحجر والبشر والحجر وحتى الأموات بالمدينة".

كما أشارت الى أنه في حين أقرت بلدية الاحتلال مشاريع استيطانية ضخمة بموازاة تصعيدها قرارات هدم المنازل، فإن المحاكم الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لهدم وإخلاء عشرات المنازل.

وذكرت أن سلطات الاحتلال سجلت أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الابعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة بشكل عام.

وبينت أن سلطات الاحتلال منعت العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، كان اخرها حفل عشاء دعا له بنك القدس مع رجال الأعمال المقدسيين.

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