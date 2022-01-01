اذاعة الجيش: رغم هجوم الليلة.."اسرائيل" لا تريد دهورة الأوضاع مع حماس

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية صباح اليوم الأحد أن دولة الاحتلال لاتريد دهورة الأوضاع مع حماس وعدم الانجرار للتصعيد مع قطاع غزة .



وقالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي من الدلائل على أن "إسرائيل" -رغم هجوم الليلة- لا تنوي دهورة الوضع أمام حمـاس:

1. لم يتم تقليص مساحة الصيد.

2. لم يتم إغلاق معابر البضائع.

3. لم يتم إيقاف أو تقليص وصول العمال إلى "إسرائيل".

و قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوآف زيتون، إنّ " قصف الليلة الماضية هدفه إيصال رسالة لحماس بأن "إسرائيل" تطلب عدم الانجرار للتصعيد، ويتضح حقاً بأن الرد على قصف تل أبيب هو نفس الرد على قصف سديروت".

و شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم غارات جوية متتالية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي أطلق 5 صواريخ على الأقل على موقع القادسية سبق ذلك قصف من طائرات الاستطلاع، مشيرا إلى انه لم يرد وقوع إصابات بشرية في المكان.



وقصفت مدفعية الاحتلال ايضا نقطة رصد للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون وقوع اي اصابات.