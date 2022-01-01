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إسرائيل تطالب بتحقيق في مظاهر معادية للسامية خلال فعالية في كييف

الأحد 02 يناير 2022 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تطالب بتحقيق في مظاهر معادية للسامية خلال فعالية في كييف



القدس المحتلة / سما /

قال بيان رسمي للسفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، إن إسرائيل تدين تنظيم القوميين الأوكرانيين مسيرة بالمشاعل في 1 يناير في كييف تكريما لعميل ألمانيا النازية ستيبان بانديرا.

وشددت السفارة، على أن "تمجيد الذين أيدوا الإيديولوجية النازية، يدنس ذكرى ضحايا الهولوكوست في أوكرانيا".

وطالبت السفارة الإسرائيلية، السلطات الأوكرانية بإجراء تحقيق شامل في المظاهر المعادية للسامية التي حدثت خلال الفعالية المذكورة.

شهدت كييف يوم السبت، مسيرة سنوية دورية بالمشاعل لإحياء الذكرى الـ 113 لميلاد المتعصب القومي الأوكراني ستيبان بانديرا.

وكان بانديرا زعيم "الحركة القومية الأوكرانية" في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي التي قاتلت إلى جانب النازيين، حتى قضى عليهم الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، ولاحق فلولهم إلى برلين.

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