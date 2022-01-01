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المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"

الأحد 02 يناير 2022 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن المئات من الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.


وذكر الموقع الإلكتروني العبري الآن 24، مساء السبت، بأن المئات من الإسرائيليين قد أقاموا مظاهرة كبيرة للعشرات من اليمنيين، أمام منزل نفتالي بينيت ببلدة رعنانا، بدعوى أنه يهدم دولة إسرائيل.

وردد المتظاهرون الإسرائيليون شعارات "بينيت سيء لليهود، وبينيت سيء للجنود، وبينيت جيد للإرهابيين"، فضلا عن شعار آخر وهو "الشعب يطالب بدولة يهودية".


وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن كل سبت من كل أسبوع يتظاهر العشرات من اليمنيين الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء، تنديدا بحكومته وبما يقوم به ممن يسمونه بـ"تدمير الدولة"، في وقت شارك بعض أعضاء حزب الليكود بالكنسبت الإسرائيلي في إحدى هذه المظاهرات، خاصة الأسبوع الماضي، حيث شارك شلومو قراي في مثل هذه المظاهرة.

#نفتالي بينيت

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