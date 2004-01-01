  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار

الأحد 02 يناير 2022 07:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار



القدس المحتلة/سما/

 دعا وزير إسرائيلي سابق، السبت، لاغتيال القياديين في حركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وذلك في أعقاب سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، في البحر بمنطقة “غوش دان” وسط إسرائيل.

وبحسب قناة “14” الإسرائيلية (خاصة)، قال وزير المواصلات السابق، أيوب القر”: “حان الوقت لإرسال إسماعيل هنية ويحيى السنوار للقاء (عبد العزيز) الرنتيسي و (أحمد ) ياسين”، في إشارة للقياديين اللذين اغتالتهما إسرائيل عام 2004.

وأضاف القرا، الذي ينتمي لحزب “الليكود” (يمين): “إذا لم ترد إسرائيل على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه غوش دان، فستكون هذه ضربة قاتلة لقوة الردع لدولة إسرائيل”.

وتابع قائلاً: “سيشجع ذلك حركة حماس والمنظمات في غزة لمواصلة إطلاق النار على المواطنين الإسرائيليين”.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة غوش دان وسط البلاد، التي تضم مدينة تل أبيب.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، السبت، إن الجيش قرر تنفيذ هجمات على أهداف في غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع وسقوطهما في البحر قبالة شواطئ وسط البلاد.

وفي قطاع غزة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ حتى الساعة 22.00 ت.غ.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

#اسماعيل هنية #يحيي السنوار #أيوب القر

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

رسميا.. الحكومة الفلسطينية تعلن أسماء وزيري الداخلية والأوقاف

أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..

مقترح صفقة "إسرائيلية ـ أميركية" لإعادة فتح قنصلية القدس

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

الأخبار الرئيسية

سس

المقاومة أطلقت صاروخين "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

7D747F7B-829D-401A-B478-3572BA7911EC

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

رئيس الشاباك السابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو

قصف

اسرائيل تواجه معضلة أمام غزة: الجيش قرر الرد على إطلاق الصواريخ من القطاع..

رسائل تحذيرية متبادلة بين حماس واسرائيل بشأن صواريخ غزة.. لا يمكن القبول بسياسة البرق

الاتصالات الفلسطينية