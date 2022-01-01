المقاومة أطلقت صاروخين "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

غزة/سما/

ذكرت فضائية الأقصى ، فجر اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمقاومة أطلقت صاروخين تجاه مروحيات تابعة للاحتلال قبالة سواحل غرب مدينة غزة.

وبحسب الفضائية، فإن الصاروخين من طراز سام 7، وتم إطلاقهما بشكل مباشر تجاه الطائرات المروحية الإسرائيلية التي كانت تشارك في العدوان الذي نفذ بعد منتصف الليل على القطاع.

و أطلقت المقاومة الفلسطينية، بعد منتصف الليل، عدة صواريخ تجريبية تجاه سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بغزة، أن المقاومة أطلقت هذه الصواريخ تزامنًا مع القصف الإسرائيلي على عدد من المواقع والمراصد التابعة للمقاومة.



وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت أيضًا مضادات أرضية تجاه طائرات الاحتلال التي حلقت في سماء القطاع وشنت غارات متفرقة.

ويعتقد أن المقاومة من خلال إطلاقها للصواريخ التجريبية حاولت إرباك الاحتلال.