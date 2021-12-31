أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

القدس المحتلة / سما /

شهد موقع "تويتر" سجالا حادا بين الإعلامي في قناة "الجزيرة" القطرية أحمد منصور والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

بدأت القصة، عندما نشر منصور تغريدة مع جثة مسجاة على الأرض لفلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وكتب منصور: "الدولة التى يتكرر فيها هذا المشهد بشكل شبه يومي يبث على الهواء وهو قتل المدنيين بدم بارد من قبل جنود الاحتلال هي فلسطين المحتلة والغريب أن أحدا لم يعد يستنكر هذه الجرائم وكأنها أصبحت حقا مكتسبا لجنود الاحتلال، إلى متى ستظل إسرائيل وجنودها يرتكبون هذه الجرائم دون حساب ؟".

فرد أفيخاي أدرعي على منصور معتبرا أن القتيل لم يكن مدنيا "بل مخربا" حاول طعن مدنيين وجنود إسرائيليين.

واتهم أدرعي منصور بالتحدث "بلغة التحريض والكذب"، مرفقا صورة بالسكين "التي حاول استخدامها هذا "المدني" المزعوم"، وفق قوله.

لم يكن مدنيًا بل مخربًا حاول طعن مدنيين وجنود وتم تحييده. وانتم تتحدثون كعادتكم بلغة التحريض والكذب مثلما تعودنا من جماعتكم. كفوا كذبًا. (صورة السكين الذين حاول استخدامها هذا "المدني" المزعوم) https://t.co/EQD9I3hhr6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 31, 2021

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، إذ كتب أحمد منصور لاحقا: "يا أفيخاي: جرائم جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تملأ وثائقها مجلدات بين السماء والأرض وإذا كان جيشك رجالًا فلتواجهوا رجالا مثلكم فى ساحات القتال لا أطفالا عزل، فلا زال العالم يسمع صوت صراخك وصراخ قادتك من الألم خلال اعتدائكم الأخير على غزة وطلبكم وساطة الجميع حتى ترحمكم حماس".

هذا الرد أغضب على ما يبدو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي كتب يقول: "المهم أنك تصدق وتؤمن بالأكاذيب التي تبثها، وجوابي لك انظر من حولك، انظر إلى ما حال بكل الأماكن حيث سيطرت عليها جماعتك أو تسيطر عليها من فقر وبطالة وخراب"، دون تسمية الجماعة التي تحدث عنها.

وتابع أدرعي: "أنتم تتمنون وتتضرعون لزوال إسرائيل منذ 74 عامًا فتحول الدعاء علينا إلى نعمة، فنحن نثبت يومًا بعد يوم تطورنا وتفوقنا والأهم صدقنا".

المهم أنك تصدق وتؤمن بالأكاذيب التي تبثها وجوابي لك انظر من حولك، انظر إلى ما حال بكل الأماكن حيث سيطرت عليها جماعتك أو تسيطر عليها من فقر وبطالة وخراب.أنتم تتمنون وتتضرعون لزوال إسرائيل منذ 74 عامًا فأصبح الدعاء علينا الى نعمة فنحن نثبت يومًا بعد يوم تطورنا وتفوقنا والأهم صدقنا https://t.co/XDl8Y7Rs5v — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 1, 2022

وأمس الجمعة، صرح الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصلت سيارة فلسطينية بالقرب من نقطة عسكرية في مفترق غيتي أفيشار في لواء إفرايم الإقليمي. نزل إرهابي من السيارة وفي يده سكين وركض باتجاه موقف الباص حيث كان يوجد مدنيون وجنود".

وأضاف: "أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابي وقتلوه، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المحاور في المنطقة فيما تقوم القوات بملاحقة السيارة والمشتبه بهم الآخرين".

