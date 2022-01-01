بينيت يطالب بالتحقيق في اختراق شبكة إيرانية لحسابات نشطاء في "الليكود"

القدس المحتلة/سما/

طلب رئيس وزراء" إسرائيل" نفتالي بينيت من جهاز "الشاباك" إجراء تحقيق في شبكة حسابات مرتبطة على ما يبدو بإيران واستهدفت نشطاء بحزب "الليكود" برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

أفادت بذلك قناة 12 الإسرائيلية أمس الجمعة، مضيفة أن بينيت قال لرئيس "الشاباك" رونين بار إنه يريد "تحقيقا دقيقا" في القضية.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير للقناة 12 بث الأربعاء ذكر أن شبكة إيرانية نجحت في التسلل إلى نشطاء تابعين لحزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، عبر تطبيقي التراسل "واتساب" و"تلغرام"، منذ سبتمبر الماضي.



واخترقت الشبكة هذه المجموعات باستخدام حسابات وهمية، بهدف الحث على تنظيم تظاهرات ضد حكومة بينيت في محاولة لإثارة الخلاف، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونشرت هذه الشبكة اقتراح تمويل مظاهرات ضد حكومة بينيت، كما طلب بعض أصحاب هذه الحسابات نقل رسائلهم إلى يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة السابق.

وحاول أعضاء الشبكة عبر حسابات زائفة ظهر أصحابها وكأنهم من نشطاء "الليكود"، "زرع الخوف والفوضى في إسرائيل"، حتى إنهم عرضوا تمويل مظاهرات لنشطاء من "الليكود" ضد حكومة بينيت، لا سيما المظاهرة التي نظمت في سبتمبر الماضي في تل أبيب، واعتبرت حينها من أكبر المظاهرات المعارضة للحكومة الحالية.

كما نشر أعضاء المجموعة مضامين ضد نتنياهو وأنصاره في مجموعات "واتساب" لنشطاء في اليسار الإسرائيلي.

وذكرت القناة 12 أن ما لا يقل عن حسابات زائفة في "فيسبوك" شاركت الميمات ومحتويات سياسية أخرى، تمكنت من التسلل إلى 50 مجموعة لليكود و33 مجموعة سياسية عامة وتسع مجموعات مناهضة لنتنياهو، مما أتاح لهم الوصول إلى أكثر من مليون إسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت "هيئة السايبر القومية" في إسرائيل قد حذرت الأربعاء الماضي، من خطر شن هجمات إيرانية بهدف اختراق مجموعات "واتساب" إسرائيلية عبر حسابات وهمية وروابط تدعو أصحاب الهواتف إلى الانضمام لمجموعات تهتم بما يحدث في أسواق المال والبورصة.