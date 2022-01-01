داخلية غزة تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (26 وحتى 31 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6173 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8045.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6095 مواطناً و39 أجنبياً، و39 من فلسطيني الداخل.



وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7968 مواطناً، و43 أجنبياً، و34 من فلسطيني الداخل.