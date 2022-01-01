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أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..

السبت 01 يناير 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..



القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل اعلام عبرية عن مصادر في جيش الاحتلال الاسرائيلي قولها ان اطلاق الصواريخ من غزة لم يكن صدفة أو نتيجة خطأ تقني غير مقصود . 

وتقول مصادر اسرائيلية ان صواريخ غزة هي رسالة للحكومة الاسرائيلية بان الاوضاع غير مستقرة وقابلة للانفجار في كل لحظة مشيرة الى ان استمرار الحصار وفشل الوسطاء في زحزحة ملف الاسرى او اعمار غزة وقضية الاسير المضرب عن الطعام هشام ابو هواش كفيلة بتصعيد غير مسبوق مع القطاع.

مراسلو اذاعة جيش الاحتلال يلمحون الى ان الجهاد الاسلامي يقف وراء عملية اطلاق الصواريخ ونقلت الاذاعة عن مصادر امنية قولها ان "الجهاد الاسلامي يطلق الصواريخ على تل ابيب ويقول بان الاحوال الجوية هي السبب.

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