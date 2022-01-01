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قلق إسرائيلي متصاعد من تسلح حزب الله بصواريخ دقيقة

السبت 01 يناير 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق إسرائيلي متصاعد من تسلح حزب الله بصواريخ دقيقة



القدس المحتلة/سما/

أعربت أوساط إسرائيلية عن قلق الأجهزة الاستخبارية، من استمرار تسلح حزب الله اللبناني بصواريخ دقيقة.

وأضافت الصحيفة في تقرير للصحفي "تال ليف رام"، أن حزب الله يواصل تسلحه بالصواريخ الدقيقة بالرغم من الهجمات الإسرائيلية في سوريا لاستهداف شحنات الأسلحة.

ولفتت إلى أن القلق يتزايد حول تسليح حزب الله، بمنظومات دفاع جوي، تحد من الحركة الجوية فوق الأراضي اللبنانية.

وفي سياق آخر، قالت الصحيفة؛ إن "حركة حماس داخل قطاع غزة وخارجها ستواصل بذل الجهود لإشعال المنطقة، الأمر الذي سيلحق الضرر بكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وقالت؛ إن "التحدي الرئيسي الآخر هو تحسين الاستعداد لاندلاع مواجهة عسكرية في الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وهذا شرط ملزم للعمل ضد إيران، وعلى افتراض بأن المواجهة العسكرية مع الحزب قد تندلع بعد مهاجمة المواقع النووية في إيران.

#حزب الله #صواريخ حزب الله

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