  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

السبت 01 يناير 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

علق الإعلام الاسرائيلي، اليوم السبت، على إطلاق الصورايخ من قطاع غزة، باتجاه غوش دان قبالة سواحل تل أبيب.

وقال أمير بوخبوط من موقع واللا العبري للشؤون العسكرية أن الأمور ستذهب لتفسيرات مثل :”‏الصواريخ أطلقت في إطار تجربة من غزة؟ أطلقت نحو الغرب، وليس الشمال (إذا كان هذا ما حدث)، هل عدنا إلى البرق؟ تماس كهربائي؟ تنظيمات متمردة؟".

وأضاف "الجيش الإســـرائيلي حاول إراحة نفسه بعد إطلاق النار على عامل في وزارة الجيش بقصــف مواقع تكلف 500 شاقل، ووصف مطلق النار بأنه جامح،

وتابع "يبدو أن الفلسطينيين دائما يقدرون الأجواء والصبر ويطلقون النار مرة أخرى عند إداركهم أي ضعف ولو كان للحظة".

أما يوسي يهوشاع مراسل يديعوت أحرونوت للشؤون الأمنية أضاف: "أطلق صاروخان من غزة باتجاه وسط البلاد، سقط أحدهما في البحر أمام تل أبيب، والآخر من الجنوب، في البحر أيضًا،‏ لم يتم تشغيل أي إنذار، في إسرائيل، يجري النظر في الرد".


 يفي تشارف مراسل موقع هآرتس الإنجليزي قال : "حماس تستقبل عام 2022 بالصواريخ: صاروخان أطلقا من قطاع غزة ينفجران قبالة شواطئ تل أبيب وسُمع دوي انفجارات وسط البلاد - هل البرق سبب بإطلاق الصواريخ مثلما حدث في المرات السابقة؟؟

#الاعلام الاسرائيلي #اطلاق صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي: صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق اليك تفاصيلها..

هارتس : سببان يمنعان تنفيذ عملية برية بغزة

من سيزول عام 2022: "إسرائيل" أم النبوءة؟ د. وليد القططي

الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2022 (فيديو)

التيار الاصلاحي لـ"أبو مازن": الطريق إلى بيتك في غزة أكثر سهولةً وكرامةً من بيت غانِتس

وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

جيش الاحتلال : حماس غير معنية بالتصعيد خلال الفترة الحالية

الأخبار الرئيسية

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

كوخافي

كوخافي: الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنت حملة على جنين بضغط إسرائيلي

اشتية

مصادر: تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية

61cf56604c59b76ecf457409

وثيقة استخباراتية تشير إلى هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد (صورة)

الاتصالات الفلسطينية