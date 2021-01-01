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محامية تكشف دور معمر القذافي وعلي صالح بالدفاع عن صدام حسين

الجمعة 31 ديسمبر 2021 06:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محامية تكشف دور معمر القذافي وعلي صالح بالدفاع عن صدام حسين



وكالات/سما/

قالت المحامية بشرى خليل، إن زعيم ليبيا السابق معمر القذافي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح، ساهما بتمويل لجنة محامين دافعت عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ومقرها عمان.

وأضافت خليل: "أما بالنسبة لتكاليف هيئة المحامين، فقد تبرع الرئيس القذافي بالمبلغ للسيدة رغد، التي كانت تعمل في مكتب اللجنة في عمان، كما تبرع الرئيس علي عبد الله صالح بمبلغ من المال".

ويشار إلى أن رغد، نجلة صدام حسين، انتقلت إلى الأردن بعد بدء الحملة العسكرية الأمريكية على العراق، ومن هناك قامت بتنسيق عمل لجنة المحامين التي دافعت عن والدها في المحاكمة.

وتابعت المحامية القول: "قامت السيدة رغد بتوفير تذاكر السفر من عمان الى بغداد، وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم على نفقتها، وتم تسديد تكلفة الفنادق من ميزانية اللجنة".

وذكّرت المحامية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، بأن اليوم الخميس 30 ديسمبر وافق الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين.

#معمر القذافي #علي عبد الله صالح #صدام حسين #العراق #ليبيا #اليمن

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