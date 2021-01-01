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إحصائية: عدد سكان إسرائيل 9.4 مليون نسمة 73.9٪ منهم من اليهود

الخميس 30 ديسمبر 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية: عدد سكان إسرائيل 9.4 مليون نسمة 73.9٪ منهم من اليهود



القدس المحتلة / سما /

أفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه مع نهاية عام 2021 بلغ عدد سكان إسرائيل 9449000 نسمة.
 
وأوضح المكتب وفق القناة 7 العبرية، أنه نسبة 73.9٪ من سكان إسرائيل من الإسرائيليين يهود و 21.1٪ من العرب والباقي من جنسيات أخرى.
 
وذكر أنه خلال العام تم ولادة 184000رضيع في إسرائيل (73.8٪ للأمهات اليهوديات، و 23.4٪ للنساء العربيات والباقي لجنسيات أخرى).
 
وأشار إلى أن نحو 25000 ألف مهاجر يهودي قدموا إلى إسرائيل، و9000 آخرين من جنسيات أخرى.
 
ولفت المكتب إلى أن عدد الوفيات بلغ حوالي 51000 متوفٍ وهو أعلى رقم من السنوات السابقة، بينما هناك نحو 7500 إسرائيلي مكثوا في الخارج لأكثر من عام وتم خصمهم من تعداد السكان.
 
وبيّن أن معدل الوفيات بالنسبة لحجم السكان ارتفع من 5.1 إلى 1000 في الأعوام 2019-2017 إلى 5.4.
 
ووفقا للمكتب، فإن الدول الرئيسية التي وصل منها المهاجرون هذا العام كانت: روسيا (30٪) ، فرنسا (14.6٪) ، الولايات المتحدة (13.9٪) وأوكرانيا (12.4٪).

#الإحصاء الإسرائيلي #اسرائيل

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