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برلمانية مصرية تفاجئ وزير التعليم بسؤال من منهج الصف الرابع الجديد: "كم ظفرا للبطريق؟"

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلمانية مصرية تفاجئ وزير التعليم بسؤال من منهج الصف الرابع الجديد: "كم ظفرا للبطريق؟"



القاهرة /سما/

وجهت النائبة المصرية عن منطقة دمياط، إيفلين متى، سؤالا "غريبا" موجودا في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، لوزير التربية والتعليم، طارق شوقي.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لوزير التعليم، فاجأت النائبة إيفلين متى، الوزير طارق شوقي بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: "البطريق ليه كام ظافر؟" 

واعتبرت إيفلين متى أن "تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق".

وأضافت: "المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسون مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين".

#البرلمان المصري #إيفلين متى #التعليم المصري #طارق شوقي

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